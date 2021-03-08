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futebol

Na China, Ricardo Lopes projeta grande ano no Shanghai SIPG

Atacante está passando por ótimo momento na carreira
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Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:10
Crédito: Ricardo Lopes quer evolução da equipe nesta temporada (Divulgação/Shanghai SIPG
Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes, falou sobre a sua expectativa para fazer um grande ano em 2021 no clube. Segundo o jogador, campeão coreano em três oportunidades, a meta é ver o grupo forte para atingir seus objetivos nesta temporada.- Temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer um grande ano em 2021. Vamos batalhar muito para conquistar nossos objetivos nos próximos meses. Vejo o elenco muito preparado para isso - disse o atleta.
Segundo Ricardo, seu desejo é continuar construindo uma história no clube.
- Estou muito focado em fazer um grande ano com a camisa do clube. Espero que essa temporada seja ainda melhor para mim e que eu possa ajudar o grupo nos próximos meses.

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