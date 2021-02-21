Na China, Ricardo Lopes projeta grande ano no Shanghai SIPG

Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG

Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes, falou sobre a sua expectativa para fazer um grande ano em 2021 no clube. Segundo o jogador, campeão coreano em três oportunidades, a meta é ver o grupo forte para atingir seus objetivos nesta temporada.

- Temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer um grande ano em 2021. Vamos batalhar muito para conquistar nossos objetivos nos próximos meses. Vejo o elenco muito preparado para isso = disse o atleta.Segundo Ricardo, seu desejo é continuar construindo uma história no clube.