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Na China, Ricardo Lopes projeta grande ano no Shanghai SIPG

Atacante vive um dos melhores momentos da carreira e acredita que o elenco está preparado para conquistar os objetivos do clube
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LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 11:12

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 11:12

Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG
Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes, falou sobre a sua expectativa para fazer um grande ano em 2021 no clube. Segundo o jogador, campeão coreano em três oportunidades, a meta é ver o grupo forte para atingir seus objetivos nesta temporada.
- Temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer um grande ano em 2021. Vamos batalhar muito para conquistar nossos objetivos nos próximos meses. Vejo o elenco muito preparado para isso = disse o atleta.Segundo Ricardo, seu desejo é continuar construindo uma história no clube.
- Estou muito focado em fazer um grande ano com a camisa do clube. Espero que essa temporada seja ainda melhor para mim e que eu possa ajudar o grupo nos próximos meses.

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