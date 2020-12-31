futebol

Na cama com as 11: Lewandowski tira onda com taças e prêmios de 2020

Polonês conquistou as cinco competições que disputou e ainda levou uma série de prêmios individuais, incluindo o de melhor do mundo pela Fifa...
LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 15:39

Crédito: Reprodução/Instagram
O ano de Robert Lewandowski foi fabuloso tanto coletivamente quanto individualmente. E ele sabe bem disso. Tanto que resolveu repetir a foto na cama com a 'orelhuda', da Champions League, dessa vez, com todos os outros prêmios recebidos em 2020. E quase faltou espaço na cama.Com o Bayern de Munique, o polonês conquistou todos os cinco títulos que disputou na última temporada: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Uefa. E, de quebra, ainda foi eleito como o melhor jogador do mundo pela Fifa.Além do 'The Best', os outros prêmios individuais do jogador foram: artilharia e melhor jogador da Bundesliga, artilharia e atacante da seleção da Champions e craque do ano pela Uefa.

