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Na caça ao PSG, Lille entra em campo neste domingo pelo Francês; confira os jogos do dia

Em grande fase, vice-líder Lille enfrenta o Brest fora de casa. Com brasileiros em campo, Lyon recebe o Saint-Étienne para se aproximar do G-4...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 19:18

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 19:18

Crédito: Lille venceu o Milan pela Liga Europa (MIGUEL MEDINA / AFP
O domingo promete ser agitado no Campeonato Francês. Sete partidas, incluindo um clássico, marcam o fechamento da 10ª rodada da competição, com clubes brigando pela liderança, G-4 e fuga da zona de rebaixamento.No primeiro jogo do dia, às 9h (horário de Brasília), o vice-líder Lille enfrenta o Brest querendo manter a invencibilidade e seguir na cola do PSG. O clube, que não perde há 15 jogos, chega com moral elevada após derrotar o Milan por 3 a 0, na quinta-feira, pela Liga Europa. Apesar disso, o Lille vem de dois empates seguidos no Francês e precisa da vitória para não deixar o PSG se distanciar.
Dos quatro jogos das 11h, destaque para o confronto entre Lorient e Nantes, 16º e 17º colocados, respectivamente. Em confronto direto, os dois clubes buscam recuperação no torneio para fugirem da zona de rebaixamento.
Já às 13h, Nice e Monaco se enfrentam pelo Derby da Côte d'Azur, região no sul da França. Em 5ª, o Nice procura encostar nos líderes, enquanto o 9º colocado Monaco quer se aproximar no G-4.
No fechamento da rodada, às 17h, o Lyon recebe o Saint-Éttiene e busca manter a invencibilidade de seis partidas. Com Lucas Paquetá e Thiago Mendes de titulares, o clube quer entrar no G-4, enquanto o adversário vem de cinco derrotas consecutivas na competição e pode se aproximar da zona de rebaixamento.CONFIRA OS JOGOS DE DOMINGO
9h - Brest x Lille11h - Nîmes x Angers11h - Lorient x Nantes11h - Lens x Reims11h - Metz x Dijon13h - Nice x Monaco17h - Lyon x Saint-Éttiene

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