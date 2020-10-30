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futebol

Na caça ao Milan, Inter recebe o Parma; Atalanta também joga sábado

Time de Antonio Conte quer se aproximar do líder Milan, mas cabeça já está no duelo contra o Real Madrid, na próxima semana, pela Liga dos Campeões...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 17:52
Crédito: Inter de Milão está em quarto lugar no Campeonato Italiano, com dez pontos (MARCO BERTORELLO / AFP
Após bater o Genoa fora de casa na última rodada, a Inter de Milão volta a campo neste sábado para enfrentar o Parma, no San Siro, pelo Campeonato Italiano. Apesar de já estar pensando no Real Madrid, na próxima semana, pela Liga dos Campeões, a Nerazzurri quer alcançar o líder na competição nacional, o rival Milan. A bola rola às 14h (de Brasília).
+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANONa quarta colocação com dez pontos, a apenas três do Milan, o time de Antonio Conte tem apenas uma derrota na competição. Apesar de enfrentar um time que está brigando na parte de baixo da tabela, o comandante da Inter não espera jogo fácil.
- Os times de Fabio Liverani (técnico do Parma) sempre tentam jogar futebol. Por trás de cada jogo existe uma estratégia, um plano e, como nós temos, o Parma também o terá - disse Antonio Conte.
PROVÁVEIS TIMESInter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij e D’Ambrosio; Hakimi, Vidal, Eriksen, Barella e Ashley Young; Lautaro Martínez e Pinamonti.
Parma: Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo e Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic e Kucka; Cornelius e Gervinho.
ATALANTA TAMBÉM EM CAMPOSensação da Europa na última temporada, a Atalanta, que começou bem mais uma vez o Campeonato Italiano, também entra em campo neste sábado. Os comandados de Gian Piero Gasperini enfrentam o Crotone, fora de casa, às 11h (de Brasília).

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