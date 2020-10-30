Na caça ao Milan, Inter recebe o Parma; Atalanta também joga sábado

Crédito: Inter de Milão está em quarto lugar no Campeonato Italiano, com dez pontos (MARCO BERTORELLO / AFP

Após bater o Genoa fora de casa na última rodada, a Inter de Milão volta a campo neste sábado para enfrentar o Parma, no San Siro, pelo Campeonato Italiano. Apesar de já estar pensando no Real Madrid, na próxima semana, pela Liga dos Campeões, a Nerazzurri quer alcançar o líder na competição nacional, o rival Milan. A bola rola às 14h (de Brasília).

+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANONa quarta colocação com dez pontos, a apenas três do Milan, o time de Antonio Conte tem apenas uma derrota na competição. Apesar de enfrentar um time que está brigando na parte de baixo da tabela, o comandante da Inter não espera jogo fácil.

- Os times de Fabio Liverani (técnico do Parma) sempre tentam jogar futebol. Por trás de cada jogo existe uma estratégia, um plano e, como nós temos, o Parma também o terá - disse Antonio Conte.

PROVÁVEIS TIMESInter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij e D’Ambrosio; Hakimi, Vidal, Eriksen, Barella e Ashley Young; Lautaro Martínez e Pinamonti.

Parma: Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo e Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic e Kucka; Cornelius e Gervinho.