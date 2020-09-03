Na busca por gols, solução do Sport pode estar no banco de reservas

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O Sport vive um período delicado até aqui no Brasileirão 2020. A equipe ocupa a lanterna da competição com três derrotas seguidas e cinco jogos sem vencer. Recentemente, trocou de técnico. Entre os desafios para afastar a má fase está a mudança no desempenho ofensivo. No campeonato o time tem o segundo pior ataque, com quatro gols.O setor foi reforçado para volta da paralisação por conta da pandemia. O clube pernambucano buscou, por exemplo, o atacante Ronaldo. Ele vinha se destacando no Paulistão como artilheiro pelo Santo André com cinco gols em dez jogos.

Entretanto, o jogador ainda não recebeu sequência com a camisa da equipe. Até o momento, ele disputou oito partidas e foi titular em apenas uma. No duelo em que esteve no onze inicial, pelo Campeonato Pernambucano, balançou as redes duas vezes. Porém, no Brasileirão, marcou presença em campo apenas três vezes, somando 60 minutos.

Élton e Hernane também estão entre as principais opções no setor Leão no atual momento. Com a chegada de Jair Ventura, o cenário pode mudar e a equipe tem chances de sofrer algumas mudanças nos diversos setores.