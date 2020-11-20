futebol

Na busca pelo embalo, Vitória recebe a Ponte Preta

Leão e Macaca se enfrentam nesta sexta-feira, a partir 16h30 (Horário de Brasília), no Barradão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 21:17

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:17

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
A tarde de sexta-feira será agitada pela Série B. Um dos jogos acontece no Barradão entre Vitória e Ponte Preta, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).Como chegam
Depois de oito jogos sem vencer, o Leão finalmente conseguiu respirar na luta contra a queda e com o triunfo diante do Figueirense, a equipe de Eduardo Barroca abriu vantagem do temido Z-4.
Enquanto isso, a Ponte Preta quer recuperar o contato com o G-4 e só os três pontos interessam. Além do triunfo, que é fundamental, o técnico Marcelo Oliveira precisa aliviar a pressão em torno do seu trabalho, que anda grande pelos lados de Campinas.
Prováveis Escalações:
Vitória: Ronaldo; Léo, Wallace, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Fernando Neto e Thiago Lopes; Vico e Léo Ceará.
Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Dawhan, Camilo e Luan Dias (Pato); Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ponte preta
Recomendado para você

Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

