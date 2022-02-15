Na busca dos bons resultados na A3, Vitor Manarin, do Sertãozinho, foca na partida contra o Matonense

Após uma série de resultados decepcionantes no estadual, a equipe do Sertãozinho busca uma rápida recuperação no confronto direto diante do Matonense, em partida válida pela 6° rodada da série A3 do Campeonato Paulista.Vitor Manarin, atacante do Sertãozinho, comentou em entrevista o quê deve ser feito para os bons resultados aparecerem: 'Estamos nos preparando muito bem. Todos focados! Contra a Matonense, buscaremos não errar para que possamos sair com o resultado positivo, na quarta-feira. Sabemos onde estamos pecando e os erros foram corrigidos nos treinamentos.', relatou o jogador.

Com o jogo chegando, o atacante tentou resumir em palavras a sensação dele, e do elenco, em jogar o duelo que ocorrerá no estádio Frederico Dalmaso, no dia 16.

'A expectativa é boa, sabemos da força da Matonense, estamos próximos na tabela, consideramos um confronto direto. É uma partida que não podemos bobear, não podemos deixar escapar pontos e, também estou ansioso para entrar em campo, tentar ajudar da melhor forma possível e, se Deus quiser, sairmos com uma boa vitória para levantar o moral.', concluiu Vitor.