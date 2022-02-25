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Na busca de um resultado positivo, Yuri, do Rio Preto, projeta duelo contra o Sertãozinho

Dentro de seus domínios, a equipe perdeu para o Noroeste...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:55
Após derrota dura em jogo válido pela série A3 do Campeonato Paulista, a equipe tenta se reerguer para evitar que o resultado do jogo contra o Noroeste se repita. Yuri, atacante do Rio Preto, concedeu entrevista e contou sobre os aprendizados e a postura da equipe referente ao prosseguimento da competição estadual.'Foi uma derrota muito amarga, era um confronto direto e queríamos os 3 pontos. Estávamos fazendo uma ótima partida, mas infelizmente não foi da forma como queríamos', contou Yuri.
O atacante do Rio Preto explicou como andam os preparativos para a próxima rodada do estadual: 'Da melhor forma possível, treinamos e corrigimos os erros internamente para estarmos preparados, e assim, trazermos os 3 pontos.' O jogador ainda deu detalhes do ânimo do time que não aparenta estar abalado com a derrota contra o Noroeste.
'Estamos preparados fisicamente e mentalmente para suportar as adversidades do confronto. Vamos em busca dos 3 pontos para tentarmos nos consolidar entre os 8 primeiros colocados, para ficar mais próximo da classificação', conclui o atleta.
Crédito: Foto:Reprodução

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