Na busca de um resultado positivo, Yuri, do Rio Preto, projeta duelo contra o Sertãozinho

Após derrota dura em jogo válido pela série A3 do Campeonato Paulista, a equipe tenta se reerguer para evitar que o resultado do jogo contra o Noroeste se repita. Yuri, atacante do Rio Preto, concedeu entrevista e contou sobre os aprendizados e a postura da equipe referente ao prosseguimento da competição estadual.'Foi uma derrota muito amarga, era um confronto direto e queríamos os 3 pontos. Estávamos fazendo uma ótima partida, mas infelizmente não foi da forma como queríamos', contou Yuri.

O atacante do Rio Preto explicou como andam os preparativos para a próxima rodada do estadual: 'Da melhor forma possível, treinamos e corrigimos os erros internamente para estarmos preparados, e assim, trazermos os 3 pontos.' O jogador ainda deu detalhes do ânimo do time que não aparenta estar abalado com a derrota contra o Noroeste.

'Estamos preparados fisicamente e mentalmente para suportar as adversidades do confronto. Vamos em busca dos 3 pontos para tentarmos nos consolidar entre os 8 primeiros colocados, para ficar mais próximo da classificação', conclui o atleta.