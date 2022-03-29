Na briga por títulos, Ítalo Rodrigues destaca início de temporada do CSA

Com decisões pela frente, o CSA possui um início de temporada bastante sólido depois de 18 jogos realizados em diferentes competições. Tanto que, nesse período, o time alagoano possui apenas duas derrotas (incluíndo o revés para o Sport, que tirou a equipe da Copa do Nordeste), além de garantir vaga na semifinal do Campeonato Alagoano e terceira fase da Copa do Brasil.

Um dos responsáveis pelo planejamento do Azulão, o executivo Ítalo Rodrigues destaca pontos que contribuíram para que o clube alcançasse tal desempenho neste começo de ano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Acredito que os números comprovam o bom início de temporada do CSA. Conseguimos nos planejar bem dentro dessa nova formatação de janelas que a CBF implementou e, assim, já no início do ano, conseguimos ter um time competitivo - explicou.

Outra marca bastante festejada pela agremiação alagoana foi a classificação conquistada para a terceira fase da Copa do Brasil. Algo que não acontecia há 13 anos e que trouxe ganhos tanto dentro quanto fora de campo para o time.

- A Copa do Brasil é o segundo campeonato mais importante do nosso país. Avançar para a terceira fase nem sempre é simples. Tanto que o clube não alcançava essa fase desde 2009 e, portanto, esse é um feito para todo mundo que está se dedicando, grupo de atletas e comissão. Além de proporcionar um retorno financeiro muito importante, capaz de oferecer uma estabilidade ao clube para que possa ter essa tranquilidade orçamentária - contou o dirigente da equipe que terá o América-MG como adversário na próxima etapa da disputa.

Por fim, ao almejar ainda mais o crescimento do CSA, Ítalo Rodrigues enaltece a importância que o Campeonato Alagoano possui para o time dirigido por Mozart. Competição essa em que o Azulão desafia o CRB na fase semifinal.

- O CSA hoje quer se colocar como um clube protagonista. A gente precisa atingir primeiro o cenário nordestino e isso passa por conquistas. O Campeonato Alagoano é importante para conseguir as vagas na Copa do Nordeste. Com os títulos é que o clube se faz grande, sem sombra de dúvida - concluiu.