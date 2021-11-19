Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na briga por seguir na Série A, Atlético-GO caminha para se transformar em S.A.

Elogiado por controle de gastos em relatório do Itaú BBA, clube goiano dá novo passo para implementar novo momento enquanto tenta ir para o terceiro ano seguido na elite...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 16:32

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 16:32

Na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano seguido, o Atlético Goianiense vem há anos vem implementando um regime de controle financeiro visando a redução das dívidas e estabilidade de longo prazo, tanto financeira quanto esportiva.Enquanto vários clubes estão vendo seu endividamento crescer seguidamente, o Dragão está por liquidar definitivamente até o final do ano a dívida trabalhista, deixando o passivo quase que exclusivamente em tributos federais, os quais estão parcelados no programa Profut e cujas prestações vem sendo pagas em dia.
Esse regime de controle de gastos, baseado na responsabilidade de custos no departamento de futebol, foi destaque na 12ª edição do Análise Econômico-Financeira dos Clubes Brasileiros de Futebol apresentada há poucos dias pelo Itaú BBA.Nas conclusões do banco, avaliou-se como: “inegável o bom trabalho realizado pelo Atlético Goianiense ao longo dos últimos anos, e que acabou por permitir que mesmo num ano com pandemia a situação permanecesse sob controle. Aproveitando o retorno à Série A, o clube soube manter os gastos dentro da sua nova realidade de receitas, o que permitiu manter as margens saudáveis e o endividamento comportado. E ainda assim permanecer na Série A”.
Segundo o Diretor Administrativo do clube, Marcos Egídio, nada disso é por acaso:
- Trabalhamos com os pés no chão. Essa é a política implementada há anos, e em função disso temos conseguido apresentar números positivos mesmo nos anos em que caímos para a Série B. Estamos diminuindo fortemente, ano a ano, o tamanho dívida e executamos uma política bastante restritiva quanto ao controle de gastos, objetivando ter uma sustentabilidade financeira de longo prazo.
O clube sonha com voos maiores e, por isso, contratou o escritório Carlezzo Advogados, especialista em operações no futebol, para preparar sua conversão em sociedade anônima e a venda de uma parte das ações para um investidor.
- No final de 2019 iniciamos um trabalho com o clube com o objetivo de preparar as bases para a criação de uma SA e buscar um investidor estratégico que possa alavancar as atividades. A SA já está constituída, contudo ainda não está operacional. Estamos esperando o momento adequado para fazer a migração total do futebol para a empresa”, explica o advogado Eduardo Carlezzo.
- Neste ano de 2021 estamos tendo retorno de alguns investidores estrangeiros com que falamos no passado. Já dá para sentir que o Brasil, aos poucos, entra no radar dos estrangeiros e um dos primeiros clubes que chama a atenção é o Atlético Goianiense, pois já fez a lição de casa e está com todo o processo interno bastante avançado para receber um sócio - completou Eduardo Carlezzo.
Em meio a essas inovações administrativas, o clube tenta manter-se na Série A para 2022, chegando a três temporadas consecutivas na elite do futebol nacional. No momento, a equipe é a 16ª colocada, com 36 pontos, uma posição acima do Z4. Neste sábado, o Dragão recebe o Ceará, às 21h, pela 34ª rodada, tentando aumentar a vantagem para a área de rebaixamento.
Crédito: EstádioemqueoAtléticoGoianiensemandaseusjogos(FOTO:Rodrigococafoto/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados