Na briga pelo título português, Porto fica no empate com Moreirense e vê liderança se afastar

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Nesta segunda-feira, o Moreirense recebeu o Porto no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Conegos, pela 29ª rodada do Campeonato Português. O confronto terminou com empate em 1 a 1, com a equipe da casa marcando com Nahuel Ferraresi, e os visitantes marcando com Mehdi Taremi.

Veja a tabela do PortuguêsABRIU O PLACARNa primeira etapa da partida, a equipe do Moreirense conseguiu ser efetiva mesmo com uma quantidade menor da posse de bola. O time da casa, que finalizou quatro vezes, acertou o gol duas vezes, e marcou o seu aos 37 minutos, com Nahuel Ferraresi.

PORTO TENTAAssim como a equipe do Moreirense, o Porto também foi ao ataque durante a primeira etapa. Ainda assim, os 45 minutos iniciais do time visitantes não foram felizes, e as seis finalizações não foram boas, com apenas uma indo ao gol, mas não entrando.

ATAQUEA segunda etapa da partida desta segunda-feira não foi diferente do que havia sido mostrado no primeiro tempo. O time do Moreirense seguiu no ataque, e criou chances de gol para ampliar a sua vantagem no placar, mas não foi efetivo para tal.

EMPATE E VAR​Com a derrota parcial, a equipe do Porto, que ainda sonha com o título do Campeonato Português, foi ao ataque para buscar o empate e tentar a virada. Boas chances foram criadas, mas foi em cobrança de pênalti cobrada por Mehdi Taremi que o empate saiu. Já nos acréscimos, Toni Martínez marcou o gol que daria a vitória para o Porto, mas o VAR anulou o lance após revisão.