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Na briga pelo acesso, Willian Rocha comemora primeira vitória com a camisa do Tombense na Série C

O zagueiro foi titular do clube nos últimos quatro jogos da equipe mineira...
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Publicado em 

27 out 2020 às 19:44

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:44

Crédito: Willian Rocha vem se destacando pelo Tombense na Série C do Brasileiro-(Victor Souza/Tombense
Após uma sequência de três empates, o Tombense finalmente conseguiu uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O triunfo ocorreu no último domingo, 25 de outubro, quando o clube mineiro bateu o Volta Redonda por 1 a 0. O resultado garantiu o time na briga pelo G4 do Grupo B, na quinta colocação, com o mesmo número de pontos do primeiro time dentro da zona de classificação, o Criciúma. Willian falou sobre esse momento importante. -Foi muito especial. Graças a Deus pude fazer uma bela partida e ajudar minha equipe. O Tombense é uma equipe que almeja coisas grandes na competição. Estou muito feliz e todo o elenco está de parabéns. Faltam apenas seis jogos para o fim da primeira fase e agora será uma série de confrontos diretos. Essas duas semanas serão as mais importantes para nós- disse. Faltando apenas seis rodadas para o fim da primeira fase da Série C, o Tombense soma 16 pontos em 12 jogos, mesmo número de pontos do Criciúma, atual quarto colocado por conta do saldo de gols. Os próximos dois confrontos do clube de Tombos-MG serão justamente contra o Criciúma e o Ypiranga-RS, equipes que estão brigando diretamente pelas vagas. Willian também falou sobre o assunto. -Na Série C é muito difícil ficar muitos jogos sem perder. Também ficamos três jogos sem tomar gols e isso só mostra como estamos indo pelo caminho certo. Esses próximos jogos serão muito importantes para nós. Está todo mundo focado e com os pés no chão- contou. Criciúma e Tombense se enfrentam nesse domingo, 1º de novembro, às 16h, no estádio Heriberto Hulse. A partida será válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

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