Na briga pelo acesso para a Série A, Marco Túlio comenta duelo do CSA contra o Vasco

Em alta vestindo a camisa do CSA, o meia-atacante Marco Túlio segue crescendo no Azulão. Feliz com esse momento positivo, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.- Tenho trabalhado muito para manter a intensidade nos jogos e treinos. Venho em um ritmo forte para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo.