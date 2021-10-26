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Na briga pelo acesso para a Série A, Marco Túlio comenta duelo do CSA contra o Vasco

Na próxima rodada, equipes se enfrentam e podem definir o futuro a partir da partida...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 19:05

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:05

Crédito: Divulgação / CSA
Em alta vestindo a camisa do CSA, o meia-atacante Marco Túlio segue crescendo no Azulão. Feliz com esse momento positivo, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.- Tenho trabalhado muito para manter a intensidade nos jogos e treinos. Venho em um ritmo forte para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo.
Segundo Túlio, o elenco está 100% focado no duelo com o Vasco nesta sexta-feira pela Série B e sabe da importância da vitória para a luta pelo acesso.- Vamos enfrentar uma equipe de alto nível, muito forte, que vem evoluindo na competição. É um confronto direto na briga pelo acesso. Temos que lutar para fazer um grande jogo para buscarmos a vitória - completou o meia.

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