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Na briga para sair do Z-4, Carlos Eduardo afirma luta do Sport para fazer bons jogos na reta final de 2021

Goleiro do Sport também falou sobre a disputa do elenco e sobre a sua evolução...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 16:25

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 16:25

Crédito: Divulgação / Sport
Brigando por uma vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou do desejo de evoluir com o elenco rubro-negro nas próximas rodadas do Brasileirão de 2021. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção e fazer uma boa reta final de temporada para se livrar do rebaixamento para a Série B.- Venho em um ritmo forte nos treinos e jogos e buscando essa evolução. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meus números com a camisa do clube. Estou muito motivado para isso - afirmou o goleiro do Leão.
Para Eduardo, o elenco vai com tudo para encerrar o ano com bons resultados.
- O grupo tem lutado muito para fazer uma grande reta final de Série A para terminar bem a competição, com vitórias - comentou sobre a luta do Sport.

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