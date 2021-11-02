Na briga para sair do Z-4, Carlos Eduardo afirma luta do Sport para fazer bons jogos na reta final de 2021

Brigando por uma vaga na equipe titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou do desejo de evoluir com o elenco rubro-negro nas próximas rodadas do Brasileirão de 2021. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção e fazer uma boa reta final de temporada para se livrar do rebaixamento para a Série B.- Venho em um ritmo forte nos treinos e jogos e buscando essa evolução. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meus números com a camisa do clube. Estou muito motivado para isso - afirmou o goleiro do Leão.