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futebol

Na briga contra a queda, Náutico terá quatro jogos em casa

Nos últimos seis duelos da Série B, o Timbu faz mais da metade dos confrontos dentro da sua casa...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 15:28

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:28

Crédito: Léo Lemos/CNC
Na 17ª colocação da Série B, o Náutico tenta escapar do rebaixamento e inicia na próxima sexta-feira uma série de confrontos decisivos para decidir o seu ano de 2021.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Com 35 pontos, o Timbu precisa de pelo menos 10 pontos para garantir a sua permanência e a esperança é o estádio dos Aflitos, onde tem obtido bons resultados com o técnico Hélio dos Anjos.
O primeiro desafio é o Paraná, adversário direto na briga contra a queda. Em caso de vitória, o time pernambucano pode deixar o Z4 e ainda se livrar de um rival. Na sequência é o América-MG, que está perto do acesso.
+ Quem vem por aí: as 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros
Nos últimos dois compromissos dentro de casa, o Náutico encara o Oeste, que já está rebaixado para a Série C e o CSA, que briga diretamente por uma vaga na elite do futebol nacional.
Jogos do Náutico nos Aflitos:
Náutico x ParanáNáutico x América-MGNáutico x OesteNáutico x CSA

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