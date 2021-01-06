Na briga contra a queda, Náutico terá quatro jogos em casa

Crédito: Léo Lemos/CNC

Na 17ª colocação da Série B, o Náutico tenta escapar do rebaixamento e inicia na próxima sexta-feira uma série de confrontos decisivos para decidir o seu ano de 2021.

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Com 35 pontos, o Timbu precisa de pelo menos 10 pontos para garantir a sua permanência e a esperança é o estádio dos Aflitos, onde tem obtido bons resultados com o técnico Hélio dos Anjos.

O primeiro desafio é o Paraná, adversário direto na briga contra a queda. Em caso de vitória, o time pernambucano pode deixar o Z4 e ainda se livrar de um rival. Na sequência é o América-MG, que está perto do acesso.

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Nos últimos dois compromissos dentro de casa, o Náutico encara o Oeste, que já está rebaixado para a Série C e o CSA, que briga diretamente por uma vaga na elite do futebol nacional.

Jogos do Náutico nos Aflitos: