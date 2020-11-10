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futebol

Na briga contra a queda, Figueira pode sair do Z-4 nesta rodada; Veja o cenário

Para escapar dos quatro últimos, o Figueirense precisa vencer o Leão e torcer contra o Náutico...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 16:34

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 16:34

Crédito: Patrick Floriani
Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, o Figueirense ligou o sinal de alerta e deixou claro que neste returno da Série B, o seu único objetivo é escapar da zona de rebaixamento.Com 19 pontos ganhos, o time de Elano é o 18º colocado e, caso queira escapar da queda, precisa somar pontos com urgência.
Na próxima rodada, o Figueirense visita o Vitória, primeiro time fora do Z-4, e apenas os três pontos interessam na quinta-feira à noite.
Cenário
Para deixar a zona de rebaixamento, a situação do Figueirense é simples. O time catarinense tem que bater o Vitória no Barradão e torcer pelo tropeço do Náutico diante do Operário-PR.
Além disso, outro ponto importante é que, depois do Vitória, o Figueira visita o Cruzeiro, que também está perto da zona de rebaixamento.

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