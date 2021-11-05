Na base da insistência, CRB vence o Sampaio Corrêa e volta a 'colar' no G4 da Série B

Crédito: Emerson fez o único gol da partida na capital alagoana (Reprodução/SporTV

O CRB fez o dever de casa e venceu o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, pela 33ª rodada da Série B. O gol foi marcado por Emerson no início da etapa complementar. Agora, o time dirigido por Allan Aal está em quinto lugar com 54 pontos, mesmo número do Goiás, porém com saldo de gols inferior. Já os maranhenses ocupam a 13ª posição, com 40 pontos, somente dois de distância para o Z4.

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O ambiente formado na cidade de Maceió parecia mobilizar o time da casa a ter seu ímpeto notado com maior posse de bola e também a intenção de ser o verdadeiro responsável em criar as jogadas para abrir o marcador o quanto antes.

Porém, se por um lado o CRB garantia que seu adversário não desse qualquer trabalho ao seu sistema defensivo, tampouco conseguia ser efetivo nas suas investidas, deixando a partida sem tantos lances reais de gol. Tanto é que, dentro deste contexto, o primeiro grande momento do Regatiano na etapa inicial veio na bola parada quando o escanteio vindo da esquerda teve a cabeçada de Caetano sendo defendida de maneira espetacular por Luiz Daniel.

DESAFOGOU

Pouco tempo depois de penalidade marcada pela arbitragem de campo, porém anulada após revisão no VAR, o time da casa conseguiu o gol que, notoriamente, trouxe enorme dose de alívio para o torcedor do CRB. Em bola tocada na diagonal por Reginaldo, Emerson se livrou da marcação e bateu forte, quase sem ângulo, mas o suficiente para vencer o goleiro do Sampaio Corrêa e estremecer as dependências do Trapichão.

FINAL COM TENSÃOApesar de mudanças drásticas nas peças ofensivas feitas pela equipe maranhense, não houve uma demonstração significante em poder de reação dos visitantes, pelo contrário. Com maiores espaços para trabalhar, o Regatiano esteve perto de ampliar a contagem, mas a defesa de Luiz Daniel no chute de Jajá e a falta de pontaria em batida cara a cara de Nícolas Careca deixaram o jogo em caráter mais parelho (ao menos no marcador) até o apito final.FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRB 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Data e hora: 04/11/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (RS)VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS) Cartões amarelos: Betinho, Jarro Pedroso, Paulo Sergio (SAM);Cartões vermelhos: Léo Artur (SAM)

Gol: Emerson (9'/2°T)

CRB (Técnico: Allan Aal)

Diogo Silva; Reinaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão (Celsinho, aos 44'/2°T), Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Emerson (Pablo Dyego, aos 33'/2°T), Jajá e Nícolas Careca (Júnior Brandão, aos 39'/2°T).

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: João Brigatti)