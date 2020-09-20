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futebol

Na Arena Pantanal, Cuiabá derrota o Oeste e assume a liderança da Série B

Dourado faz a lição de casa e segue forte na briga pelo acesso na competição; tropeço faz o time de Barueri seguir no Z4...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 22:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 22:54
Crédito: (Reprodução/Premiere
Mantendo o bom retrospecto dentro de casa, o Cuiabá voltou a jogar bem na competição e não deu chances ao time do Oeste, na noite deste sábado (19), na Arena Pantanal, garantindo mais um vitória dessa vez por 3 a 0.
Com o resultado, o Dourado chegou aos 21 pontos, sendo o líder isolado da competição. Já o time de Barueri, que segue no Z4, acabou estacionando com 6 pontos, ocupando a 19ª colocação.O jogo
Jogando em casa, a equipe do Cuiabá iniciou o confronto na pressão diante o Oeste. Antes dos 10 minutos completados, a equipe da casa já ofereceu perigo no chute de Felipe Ferreira que acabou parando na defesa de Glauco, evitando o tento da equipe local.
Motivado pelo momento, momentos mais tarde a equipe o Dourado abriu a contagem na Arena Pantanal. Aos 14, após receber bom passe na área, Maxwell conseguiu fazer a jogada para dentro e mandar para o fundo das redes. 1 a 0.
E o Cuiabá não queria mesmo deixar o Oeste sonhar com uma possível vitória. Ainda vibrando com seu primeiro tento, aos 20 minutos Everton Sena tratou de ampliar a vantagem, de cabeça, fazendo 2 a 0.
Além do resultado, a equipe da casa ainda conseguia manter mais a posse de bola. Com isso, eram raras as chegadas do Oeste até os acréscimos da etapa, segurando-se apenas nas investidas dos comandados de Chamusca.
Na volta para o segundo tempo, apenas Renan Freitas optou por mudar sua equipe. Porém as trocas não surtiram efeito, já que o Cuiabá não dava chances da Onça procurar seu tento até meados dos 15 minutos, criando as melhores oportunidades de gol.
Ainda na expectativa de descontar, o Oeste ainda teve um pênalti a seu favor aos 27. Porém, de maneira brilhante, o goleiro João Carlos fez uma bonita defesa mantendo o marcador sem alterações.
Para coroar uma noite perfeita por parte do Cuiabá, Felipe Marques, aos 41, ainda balançou a rede adversária, aos 41. Após erro de Nilton, o atleta do Dourado, na saída de Glauco, fez o terceiro de sua equipe no jogo, dando números finais na Arena Pantanal.

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