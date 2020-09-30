Na Arena Batistão, Confiança e Brasil de Pelotas apenas empatam

Crédito: Reprodução/Premiere

Na Arena Bastistão, Confiança e Brasil de Pelotas empataram por 1 a 1. O resultado deixou o Azulão com 12 pontos, na 14ª colocação. O Xavante é o 11º, com 15 pontos.Na próxima rodada, o Confiança encara o Náutico, fora de casa. O Brasil de Pelotas recebe a Chapecoense.

O duelo

O jogo demorou a engrenar. Confiança e Brasil de Pelotas corriam muito, mas tinham pouca objetividade com a bola nos pés, o que atrapalhava a construção de qualquer jogada.

Quando o Brasil forçou, ele marcou. Na bobeira da zaga do Confiança, a bola sobrou com Matheus Oliveira, que acertou um lindo chute, 1 a 0.

Nos minutos finais o Xavante ficou perto de ampliar. Luiz Henrique surgiu livre na grande área e soltou o pé. Bem colocado, Rafael Santos salvou.

No início da etapa final o Confiança apertou na bola parada. Em dois momentos, o Azulão ficou perto de empatar, mas parou na barreira gaúcha. A resposta do Brasil foi com Gegê, que invadiu a grande área e acertou o travessão.