Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na Arena Batistão, Confiança e Brasil de Pelotas apenas empatam

Xavante abriu o marcado, mas cedeu o empate na reta final do confronto...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 18:23
Crédito: Reprodução/Premiere
Na Arena Bastistão, Confiança e Brasil de Pelotas empataram por 1 a 1. O resultado deixou o Azulão com 12 pontos, na 14ª colocação. O Xavante é o 11º, com 15 pontos.Na próxima rodada, o Confiança encara o Náutico, fora de casa. O Brasil de Pelotas recebe a Chapecoense.
O duelo
O jogo demorou a engrenar. Confiança e Brasil de Pelotas corriam muito, mas tinham pouca objetividade com a bola nos pés, o que atrapalhava a construção de qualquer jogada.
Quando o Brasil forçou, ele marcou. Na bobeira da zaga do Confiança, a bola sobrou com Matheus Oliveira, que acertou um lindo chute, 1 a 0.
Nos minutos finais o Xavante ficou perto de ampliar. Luiz Henrique surgiu livre na grande área e soltou o pé. Bem colocado, Rafael Santos salvou.
No início da etapa final o Confiança apertou na bola parada. Em dois momentos, o Azulão ficou perto de empatar, mas parou na barreira gaúcha. A resposta do Brasil foi com Gegê, que invadiu a grande área e acertou o travessão.
Aos 34 minutos saiu o empate do Azulão. Na sobra da zaga, Bruno Paraíba desviou de cabeça e deixou tudo igual. A virada quase veio através de Tiago Luís. O meia-atacante soltou um canhão e Rafael Martins fez milagre para salvar o Xavante e garantir o empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados