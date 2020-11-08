Na Arábia, Everton revela desejo de conquistar artilharia no Al Adalah

Uma das esperanças de gols do Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas divisões de base do Sport, e com passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, revelou o desejo de conquistar a artilharia do ano no clube. Segundo o jogador, que também atuou na Coreia do Sul, sua meta é marcar o maior número de gols possíveis este ano.
- Tenho trabalhado muito para fazer uma grande temporada esse ano. Venho me dedicando ao máximo e fazendo bons jogos durante o ano. Agora é manter essa intensidade para crescer de produção e para, quem sabe, buscar a artilharia do ano no clube - disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é chegar à primeira divisão local.
- O acesso é um dos nossos objetivos. Pelo elenco que temos e pela intensidade dos trabalhos, vamos com tudo para alcançarmos essa meta.