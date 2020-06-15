Muslera sobre grave lesão na derrota do Galatasaray pela Liga da Turquia

Titular de seleção do Uruguai desde 2009 goleiro do Galatasaray desde 2011, com o qual ganhou 12 títulos e é capitão e maior ídolo, Muslera sofreu uma gravíssima lesão na partida de seu clube contra o Rizespor, neste domingo, pela rodada do Campeonato Turco.
Aos 20 minutos, o goleiro se chocou com o atacante Skoda dentro da área e logo se contorceu em dores. Tão logo os jogadores viram a gravidade da lesão, se desesperam e chamaram os médicos. Após alguns minutos foi constatada uma fratura dupla na perna direita e o goleiro foi levado para o hospital.
A partida seguiu, mas o Galatasaray sentiu o golpe, jogou mal e acabou derrotado pelo Rizespor por 2 a 0, gols de Skoda (completando o rebote de um pênalti que ele tinha acabado de chutar em cima do goleiro), no fim do primeiro tempo, e Torum, no início da etapa final.
O Galatasaray, que tenta o tricampeonato (e o vigésimo-terceiro titulo nacional) , permanece em terceiro lugar, com 50 pontos e o Rizespor foi a 28 pontos, saindo da zona de rebaixamento e agora na posição 14. A liderança do turco é dividida entre o Trabzonspor e Istanbul Basaksehir, ambos com 56 pontos.E MAIS:Desejo do PSG é que Neymar e Mbappé permaneçamLateral Marcelo comemora gol com protesto contra o racismoDiretoria do Flamengo garante: 'Não tem nada por Gerson'Dia do Mercado: Futuro de Keno, Fernandinho quer voltar ...DIÁRIO L! DA COPA DE 70: Vitória sobre os peruanos E MAIS: