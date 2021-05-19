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Murilo Rangel quer aproveitar bom retrospecto contra rival para levar Novorizontino ao título do Troféu do Interior

Meia marcou três vezes nos últimos dois confrontos diante da Ponte Preta pelo Paulistão
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LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 15:05

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:05

Crédito: Guilherme Videira/Novorizontino
O meia Murilo Rangel quer aproveitar seu bom retrospecto diante da Ponte Preta para levar o Novorizontino à conquista inédita do Troféu do Interior. As duas equipes decidem o título nesta quinta-feira (20), às 19h15 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.Em partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o camisa 10 do Tigre já balançou as redes três vezes nos últimos dois duelos contra a Macaca. Em 2020, quando ainda defendia a Inter de Limeira, o meio-campista marcou os dois gols que garantiram a vitória do Leão por 2 a 1.Já no jogo de estreia do Novorizontino no Paulistão deste ano, Murilo Rangel voltou a balançar as redes no empate em 1 a 1 diante do clube campineiro. O meia comenta sobre o retrospecto positivo e espera mais uma vez brilhar contra a Ponte Preta.
– Posso dizer que realmente tenho feito grandes jogos e gols contra a Ponte Preta. Espero e farei de tudo para que isso se repita nesta final e, que junto com os gols, venha o mais importante para nós que é o título do Troféu do Interior – disse o camisa 10 do Tigre.
Com a expectativa de um jogo difícil, Murilo Rangel ressalta a confiança da equipe após a goleada diante do Ituano pela semifinal e valoriza o mando de campo do Novorizontino.
– Esperamos um jogo muito difícil como foram todos os jogos do Paulista. Viemos de um ótimo jogo contra o Ituano pela semifinal e isso nos deixa ainda mais confiante para fazermos mais um grande jogo pelo o que produzimos e por estarmos jogando em nosso domínio – afirmou.

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