Murilo Rangel quer aproveitar bom retrospecto contra rival para levar Novorizontino ao título do Troféu do Interior

Crédito: Guilherme Videira/Novorizontino

O meia Murilo Rangel quer aproveitar seu bom retrospecto diante da Ponte Preta para levar o Novorizontino à conquista inédita do Troféu do Interior. As duas equipes decidem o título nesta quinta-feira (20), às 19h15 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.Em partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o camisa 10 do Tigre já balançou as redes três vezes nos últimos dois duelos contra a Macaca. Em 2020, quando ainda defendia a Inter de Limeira, o meio-campista marcou os dois gols que garantiram a vitória do Leão por 2 a 1.Já no jogo de estreia do Novorizontino no Paulistão deste ano, Murilo Rangel voltou a balançar as redes no empate em 1 a 1 diante do clube campineiro. O meia comenta sobre o retrospecto positivo e espera mais uma vez brilhar contra a Ponte Preta.

– Posso dizer que realmente tenho feito grandes jogos e gols contra a Ponte Preta. Espero e farei de tudo para que isso se repita nesta final e, que junto com os gols, venha o mais importante para nós que é o título do Troféu do Interior – disse o camisa 10 do Tigre.

Com a expectativa de um jogo difícil, Murilo Rangel ressalta a confiança da equipe após a goleada diante do Ituano pela semifinal e valoriza o mando de campo do Novorizontino.