Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Murilo Mendes, do Livorno, comemora golaço na Itália

Apesar disso, sua equipe não conseguiu vencer a partida.
Atacante disse que espera poder marcar mais vezes dessa forma...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2020 às 19:06

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:06

Crédito: QuiLivorno
O atacante brasileiro Murilo Mendes, do Livorno da Itália, marcou um lindo gol na partida de ontem contra o Trapani, pela 32º segunda rodada da série B Italiana. Murilo não atuou profissionalmente no Brasil, ele passou pelas categorias de base do Grêmio Barueri.
Murilo comemorou o gol. “A sensação é o melhor possível. Qualquer jogador de futebol quando marca um gol bonito como esse, é pra colocar no DVD e lembrar que não é sempre que acontece. Infelizmente o resultado não foi positivo. Então, foi uma satisfação mais pessoal do que mesmo coletiva. Estou feliz pelo gol, e espero que na minha carreira possa fazer mais gols como esse”, comemorou.
Murilo é ídolo no Livorno. O atacante está na equipe desde 2016 e já tem mais de 100 jogos com a camisa do clube. Por lá, além de belos gols, Murilo ajudou a levar a equipe a segunda divisão nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados