Murilo Mendes, do Livorno, comemora golaço na Itália

Crédito: QuiLivorno

O atacante brasileiro Murilo Mendes, do Livorno da Itália, marcou um lindo gol na partida de ontem contra o Trapani, pela 32º segunda rodada da série B Italiana. Murilo não atuou profissionalmente no Brasil, ele passou pelas categorias de base do Grêmio Barueri.

Murilo comemorou o gol. “A sensação é o melhor possível. Qualquer jogador de futebol quando marca um gol bonito como esse, é pra colocar no DVD e lembrar que não é sempre que acontece. Infelizmente o resultado não foi positivo. Então, foi uma satisfação mais pessoal do que mesmo coletiva. Estou feliz pelo gol, e espero que na minha carreira possa fazer mais gols como esse”, comemorou.