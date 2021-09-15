Murillo foca no acesso em sua apresentação pelo Náutico

Crédito: Murillo é o novo reforço do Náutico (Caio Dantas/Náutico

O Náutico continua ativo no mercado de transferências e na última terça-feira apresentou o atacante Murillo, que estava no Independiente Del Valle.

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Em sua primeira coletiva de imprensa, o novo reforço citou o projeto apresentado pela diretoria do Timbu, que consiste em colocar o time na elite do futebol nacional.

Estreia

Por estar sem jogar desde maio, Murillo ainda não tem data para realizar o seu primeiro jogo, mas a expectativa é que ele entre rapidamente no ritmo do clube para disputar a reta final da Série B.

‘A diretoria me apresentou o projeto do Náutico. e o que me fez tomar a decisão de vir foi o objetivo do grupo em subir (de divisão). O Náutico é um clube com história, campeão várias vezes e por isso estou aqui’, afirmou, antes de completar:

‘Venho trabalhando fisicamente desde que saí do último clube (Independiente del Valle) Chego com muita vontade de poder jogar. Esperamos resolver a documentação para poder estrear e ficar à disposição do técnico e dos companheiros o mais breve possível. Estou com muita gana de vestir a camisa do Náutico e uma ansiedade também. Não vejo a hora de entrar em campo’.

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