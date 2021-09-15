Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Murillo foca no acesso em sua apresentação pelo Náutico

Equatoriano pinta como nova opção do técnico Marcelo Chamusca para o sistema ofensivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 16:34

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 16:34

Crédito: Murillo é o novo reforço do Náutico (Caio Dantas/Náutico
O Náutico continua ativo no mercado de transferências e na última terça-feira apresentou o atacante Murillo, que estava no Independiente Del Valle.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em sua primeira coletiva de imprensa, o novo reforço citou o projeto apresentado pela diretoria do Timbu, que consiste em colocar o time na elite do futebol nacional.
Estreia
Por estar sem jogar desde maio, Murillo ainda não tem data para realizar o seu primeiro jogo, mas a expectativa é que ele entre rapidamente no ritmo do clube para disputar a reta final da Série B.
‘A diretoria me apresentou o projeto do Náutico. e o que me fez tomar a decisão de vir foi o objetivo do grupo em subir (de divisão). O Náutico é um clube com história, campeão várias vezes e por isso estou aqui’, afirmou, antes de completar:
‘Venho trabalhando fisicamente desde que saí do último clube (Independiente del Valle) Chego com muita vontade de poder jogar. Esperamos resolver a documentação para poder estrear e ficar à disposição do técnico e dos companheiros o mais breve possível. Estou com muita gana de vestir a camisa do Náutico e uma ansiedade também. Não vejo a hora de entrar em campo’.
Calendário
Sem Murillo, o Náutico continua firme na preparação do jogo de sábado, quando visita o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados