Muriel projeta segunda fase do Ypiranga na Série C com otimismo

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Dono da melhor campanha de seu grupo na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ypiranga estreia na próxima etapa da competição no próximo domingo (13), em Belém, contra o Paysandu.

Figura essencial no time de Erechim desde o Campeonato Gaúcho, o lateral-direito Muriel fala de sua expectativa para a partida com os paraenses.

- Realizamos uma bela trajetória até aqui e chegamos fortes para este confronto. Conseguimos manter uma boa regularidade durante a fase inicial e isso nos dá muita confiança para a sequência do torneio. Respeitamos o Paysandu, mas buscaremos a vitória - disse.

Fazem parte do Grupo D também Londrina e Remo em regulamento onde os quatro clubes se enfrentarão em turno e returno para determinar os dois melhores da chave que subirão para a Série B.

Pensando nisso, Muriel comentou a importância que tem conquistar o acesso para o Ypiranga: