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futebol

Muriel projeta segunda fase do Ypiranga na Série C com otimismo

Lateral-direito do clube gaúcho ressalta importância de fazer campanha boa o suficiente para a conquista do tão desejado acesso a segunda divisão nacional...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 10:34

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 10:34

Crédito: Divulgação
Dono da melhor campanha de seu grupo na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ypiranga estreia na próxima etapa da competição no próximo domingo (13), em Belém, contra o Paysandu.
Figura essencial no time de Erechim desde o Campeonato Gaúcho, o lateral-direito Muriel fala de sua expectativa para a partida com os paraenses.
- Realizamos uma bela trajetória até aqui e chegamos fortes para este confronto. Conseguimos manter uma boa regularidade durante a fase inicial e isso nos dá muita confiança para a sequência do torneio. Respeitamos o Paysandu, mas buscaremos a vitória - disse.
Fazem parte do Grupo D também Londrina e Remo em regulamento onde os quatro clubes se enfrentarão em turno e returno para determinar os dois melhores da chave que subirão para a Série B.
Pensando nisso, Muriel comentou a importância que tem conquistar o acesso para o Ypiranga:
- Ano passado batemos na trave, mas nessa temporada queremos muito dar esse presente para a nossa torcida. Será difícil, seis batalhas, mas estamos preparados.

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