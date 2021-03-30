Muricy se recupera de diverticulite e volta ao trabalho no CT do São Paulo

Crédito: Twitter/São Paulo

O treino do São Paulo nesta terça-feira contou com uma novidade fora do campo. O coordenador de futebol do clube, Muricy Ramalho voltou a rotina do CT da Barra Funda após se recuperar de um quadro de diverticulite.

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O ex-treinador tem um histórico de enfrentar essa doença e, dessa vez, recebeu a recomendação de ficar em casa, em repouso. O Tricolor Paulista fez um post falando sobre o retorno do profissional.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Olha quem está de olho no treino . Em recuperação de um quadro de diverticulite, Muricy Ramalho já está trabalhando - escreveu o perfil oficial do clube nas redes sociais. Em janeiro de 2015, quando ainda treinava o Tricolor, Muricy foi internado com a doença, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Na época, os sintomas eram fortes dores abdominais.

Na ocasião, o médico do clube, José Sanchez, afirmou que haveria um período de, ao menos, três dias de internação e, posteriormente, um período de repouso, sendo observados pelos profissionais.

Em 2016, após dirigir o Flamengo, Muricy anunciou sua aposentadoria devido aos problemas de saúde que enfrentava e as dificuldades impostas por estes em seu trabalho.