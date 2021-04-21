Muricy Ramalho recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

O coordenador de futebol e ex-treinador do São Paulo, Muricy Ramalho, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta quarta-feira (21). O perfil oficial do clube publicou o anúncio nas redes sociais.
No Instagram do clube, a foto de Muricy segurando o comprovante de vacinação foi publicada com a hashtag #AquiÉVacinaMeuFilho. A frase faz uma analogia à frase do ex-trainador: 'Aqui é trabalho, meu filho'. Na publicação, o Tricolor divulgou que o Portão 15 do Morumbi segue aberto para a vacinação.
- Olha só quem passou aqui no Morumbi pra tomar a primeira dose da vacina! O drive-thru está aberto para pessoas a partir de 65 anos, das 8h às 17h, no Portão 15 do estádio - publicou.O São Paulo vem apoiando a campanha de vacinação e, inclusive, cedendo parte de seu estádio para ajudar a vacinar o maior número de pessoas.