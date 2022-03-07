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Muricy Ramalho fala sobre possível volta de David Neres ao São Paulo: 'Não há nada definido'

Em entrevista ao programa 'Mesa Redonda', da 'TV Gazeta', coordenador de futebol do Tricolor admitiu interesse no atacante, mas disse ser cedo para saber se jogador virá...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 14:18

Publicado em 07 de Março de 2022 às 14:18

O São Paulo segue com interesse de repatriar o atacante David Neres, que atualmente joga no Shaktar Donetsk, da Ucrânia, país que está em guerra com a Rússia. Por conta disso, o futebol por lá está parado, o que aumenta as chances de clubes brasileiros contratarem os jogadores. Em entrevista ao programa 'Mesa Redonda', da 'TV Gazeta', Muricy Ramalho, coordenador de futebol de futebol do Tricolor admitiu interesse no atacante, mas disse ser cedo para saber se jogador virá.
- Em relação ao David Neres, ainda está muito cedo. Não há nada definido. Os clubes e os empresários estão estudando o que vão fazer com os jogadores. Não se sabe se vão pegar o passe ou se os times da Ucrânia têm uma maneira de negociá-los. Claro que há o interesse, não só do São Paulo, em relação a esses jogadores que são diferentes. Mas estamos estudando e atentos ao mercado. Se tivermos chances de trazer o David Neres, traremos com certeza, pois é um jogador que conhece bem o clube - afirmou. Representantes do atleta ouvidos pelo LANCE! disseram que o jogador ainda não pensou sobre o futuro e quer esperar para uma definição. Com o campeonato ucraniano parado por conta dos conflitos, a situação de David Neres, além de outros brasileiros que atuam na Ucrânia, segue indefinida.
Neres atuou em apenas oito partidas pelo São Paulo antes de ser vendido ao Ajax-HOL, onde atuou por cinco temporada, realizando 180 jogos e marcando 47 gols. Chegou ao Shaktar Donetsk-UCR nesta temporada e não chegou a estrear pelo clube ucraniano.
Crédito: MuricyRamalhofaloudointeressedoSãoPauloemDavidNeres(Foto:Reprodução/Instagram

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