  • Muricy Ramalho deixa o SporTV e deve assumir cargo na diretoria do São Paulo na próxima temporada
futebol

Muricy Ramalho deixa o SporTV e deve assumir cargo na diretoria do São Paulo na próxima temporada

Ex-comentarista acertou sua saída da emissora nesta segunda-feira e, caso Julio Casares vença a eleição para presidente do Tricolor no próximo sábado, deve voltar ao clube...

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 14:00

LanceNet

Crédito: Reprodução/Globo
O São Paulo pode ter uma novidade na próxima diretoria caso Julio Casares seja eleito presidente do clube na próxima eleição presidencial, marcada para o próximo sábado (12). Muricy Ramalho vai assumir um cargo na diretoria do clube e já se desligou do SporTV nesta segunda-feira.
Muricy Ramalho foi jogador e técnico do Tricolor. Como treinador, inclusive, ganhou três Brasileiros (2006, 2007 e 2008), sendo lembrado como um dos maiores técnicos do clube. Casares reafirmou o desejo de contar com Muricy para um cargo na diretoria, mas só fará qualquer anúncio caso seja eleito.
- Eu sempre disse que gostaria de contar com Muricy na coordenação do futebol do São Paulo caso venha a ser eleito o próximo presidente do clube. No entanto, neste momento o foco está na reta final da campanha, que só se encerra no próximo dia 12. Quaisquer convites ou decisões referentes à futura gestão só serão oficializados após o término desse processo eleitoral e com a concretização de uma vitória nas urnas - afirmou.
Os 100 escolhidos irão se juntar aos 151 conselheiros vitalícios para formar o Conselho Deliberativo e eleger o próximo presidente do São Paulo. O pleito está marcado para ocorrer no próximo sábado (12).

