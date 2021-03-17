Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Muricy me ligou algumas vezes', diz Miranda sobre acerto com São Paulo

O zagueiro revelou o contato com o ex-treinador como passo importante na negociação...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 16:06

Crédito: Divulgação/ São Paulo FC
Miranda está de volta ao São Paulo. Após ser anunciado na manhã desta quarta-feira (17), o zagueiro foi apresentado pelo clube durante a tarde, no Morumbi. Durante entrevista coletiva, o novo camisa 22 do Tricolor falou sobre a importância de Muricy Ramalho (que treinou Miranda no São Paulo de 2006 a 2009 e, hoje, é coordenador técnico do clube) na negociação. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O zagueiro citou o ex-treinador como fundamental para garantir a ele que, ao chegar ao São Paulo, estaria entrando em um projeto para ser vencedor.
- Muricy me ligou algumas vezes pa#ra saber da minha situação, como era a negociação. Eu perguntei a ele qual era o São Paulo que ia encontrar, e ele me respondeu de forma clara, me convenceu. 'Você vai encontrar o São Paulo com ambição e vontade de ganhar, senão não estaria aqui, estou aqui para vencer'. Muricy foi peça fundamental - disse o novo reforço são-paulino, durante a coletiva de imprensa.Miranda afirmou que um de seus requisitos para voltar ao Tricolor era de entrar num projeto para voltar a ser campeão.
- Essa é minha meta, fazer com que o São Paulo seja campeão novamente. Esse é meu objetivo, muita vontade de fazer meu trabalho - afirmou o zagueiro.
O contrato de Miranda vai até o dia 31 de dezembro de 2022. O jogador, com passagens pela seleção brasileira, está de volta ao time no qual ele foi tricampeão brasileiro nos anos de 2006, 2007 e 2008. Miranda, pelo que declarou, está motivado em fazer o São Paulo voltar a ser campeão após uma seca que dura quase nove anos.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados