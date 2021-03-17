'Muricy me ligou algumas vezes', diz Miranda sobre acerto com São Paulo

Miranda está de volta ao São Paulo. Após ser anunciado na manhã desta quarta-feira (17), o zagueiro foi apresentado pelo clube durante a tarde, no Morumbi. Durante entrevista coletiva, o novo camisa 22 do Tricolor falou sobre a importância de Muricy Ramalho (que treinou Miranda no São Paulo de 2006 a 2009 e, hoje, é coordenador técnico do clube) na negociação.
O zagueiro citou o ex-treinador como fundamental para garantir a ele que, ao chegar ao São Paulo, estaria entrando em um projeto para ser vencedor.
- Muricy me ligou algumas vezes pa#ra saber da minha situação, como era a negociação. Eu perguntei a ele qual era o São Paulo que ia encontrar, e ele me respondeu de forma clara, me convenceu. 'Você vai encontrar o São Paulo com ambição e vontade de ganhar, senão não estaria aqui, estou aqui para vencer'. Muricy foi peça fundamental - disse o novo reforço são-paulino, durante a coletiva de imprensa.Miranda afirmou que um de seus requisitos para voltar ao Tricolor era de entrar num projeto para voltar a ser campeão.
- Essa é minha meta, fazer com que o São Paulo seja campeão novamente. Esse é meu objetivo, muita vontade de fazer meu trabalho - afirmou o zagueiro.
O contrato de Miranda vai até o dia 31 de dezembro de 2022. O jogador, com passagens pela seleção brasileira, está de volta ao time no qual ele foi tricampeão brasileiro nos anos de 2006, 2007 e 2008. Miranda, pelo que declarou, está motivado em fazer o São Paulo voltar a ser campeão após uma seca que dura quase nove anos.