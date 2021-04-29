AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Muricy fala sobre legado de Diniz no São Paulo: 'Jogo mais vertical'

Coordenador do Tricolor comentou sobre o estilo de jogo do antigo treinador do clube...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:36
Crédito: Twitter/São Paulo
O time do São Paulo vem fazendo sucesso na temporada, com sete vitórias consecutivas e líder geral do Campeonato Paulista. Muito do sucesso do trabalho vem por conta do técnico Hernán Crespo, que está conseguindo fazer um grande trabalho até o momento.
Cotia em alta: veja até quando vão os contratos dos jovens revelados no São Paulo
Muitas das ideias do argentino são semelhantes ao do antigo treinador do Tricolor, Fernando Diniz. O coordenador de futebol da equipe, Muricy Ramalho, falou sobre o legado do ex-comandante do clube do Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021! O Crespo tem a própria maneira de trabalhar, mas o Diniz deixou algumas coisas, principalmente na questão de posse de bola com os jogadores. O que a gente queria do Crespo, que eu falei com ele, é principalmente um jogo mais vertical. A torcida do São Paulo gosta disto, a gente tem que representar a torcida. Um time que joga bem futebol, mas que é mais vertical, que pressiona o adversário, não deixa jogar - disse o dirigente ao programa 'Os Donos da Bola', da BAND. Muricy também comentou sobre o atual momento da equipe, que joga a segunda partida na Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h, no Morumbi.
- O mais importante é o trabalho que estamos vendo no dia a dia, que infelizmente, vocês não podem ver porque está tudo fechado. O que foi planejado, combinado com o Crespo quando conversamos com ele, tudo está se transformando em realidade no CT. É um bom momento, mas é muito cedo para ficar empolgado. Estamos no caminho certo - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capixaba Henrique Krüger disputa etapa da Fórmula Delta em Interlagos
Capixaba Henrique Krüger disputa etapa da Fórmula Delta em Interlagos
Imagem de destaque
Trabalho no comércio em feriados passa a depender de negociação coletiva
Portaria da prefeitura foi danificada por motorista em Vila Velha
Motorista danifica prefeitura, bate em 7 veículos e agride síndico em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados