Muricy fala sobre legado de Diniz no São Paulo: 'Jogo mais vertical'

Crédito: Twitter/São Paulo

O time do São Paulo vem fazendo sucesso na temporada, com sete vitórias consecutivas e líder geral do Campeonato Paulista. Muito do sucesso do trabalho vem por conta do técnico Hernán Crespo, que está conseguindo fazer um grande trabalho até o momento.

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Muitas das ideias do argentino são semelhantes ao do antigo treinador do Tricolor, Fernando Diniz. O coordenador de futebol da equipe, Muricy Ramalho, falou sobre o legado do ex-comandante do clube do Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021! O Crespo tem a própria maneira de trabalhar, mas o Diniz deixou algumas coisas, principalmente na questão de posse de bola com os jogadores. O que a gente queria do Crespo, que eu falei com ele, é principalmente um jogo mais vertical. A torcida do São Paulo gosta disto, a gente tem que representar a torcida. Um time que joga bem futebol, mas que é mais vertical, que pressiona o adversário, não deixa jogar - disse o dirigente ao programa 'Os Donos da Bola', da BAND. Muricy também comentou sobre o atual momento da equipe, que joga a segunda partida na Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h, no Morumbi.