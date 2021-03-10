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Muricy fala sobre Gabriel Neves no São Paulo: 'Parte financeira no caminho'

Coordenador do Tricolor detalhou como estão as negociações pelo volante uruguaio...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 11:00
Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional
Todos sabem que o volante uruguaio Gabriel Neves, do Nacional (URU), é um dos alvos do São Paulo no mercado da bola. O jogador de 23 anos é visto como um meio-campista técnico, com boa saída de bola.
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O coordenador do São Paulo, Muricy Ramalho, comentou sobre como estão as negociações entre o Tricolor, o clube uruguaio e o jogador. Para ele, o maior empecilho são as questões financeiras.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O Neves é um meio-campista que é um volante que sabe jogar. O Crespo quer meias que saibam jogar, não só marcadores, já que jogamos com três zagueiros. O Neves é um desses caras. Estamos em negociação, mas não é fácil. Sempre a parte financeira entra no caminho - disse Muricy, em entrevista ao canal do Arnaldo e Tironi.
Vale destacar que o São Paulo tem a concorrência do Internacional na contratação de Neves. Segundo o site especializado em transações, o Transfermarkt, Gabriel Neves vale 1,2 milhões de euros (cerca de oito milhões de reais aproximadamente).
Esse valor o coloca como terceiro jogador mais valioso do Campeonato Uruguaio, atrás apenas do meia Santiago Rodríguez, do Deportivo Torque, com 2,5 milhões de euros (16 milhões de reais) e do seu companheiro Leandro Fernández, centroavante, com 1,5 milhões de euros (cerca de 10 milhões de reais).

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