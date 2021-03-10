Muricy fala sobre Gabriel Neves no São Paulo: 'Parte financeira no caminho'

Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional

Todos sabem que o volante uruguaio Gabriel Neves, do Nacional (URU), é um dos alvos do São Paulo no mercado da bola. O jogador de 23 anos é visto como um meio-campista técnico, com boa saída de bola.

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O coordenador do São Paulo, Muricy Ramalho, comentou sobre como estão as negociações entre o Tricolor, o clube uruguaio e o jogador. Para ele, o maior empecilho são as questões financeiras.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O Neves é um meio-campista que é um volante que sabe jogar. O Crespo quer meias que saibam jogar, não só marcadores, já que jogamos com três zagueiros. O Neves é um desses caras. Estamos em negociação, mas não é fácil. Sempre a parte financeira entra no caminho - disse Muricy, em entrevista ao canal do Arnaldo e Tironi.

Vale destacar que o São Paulo tem a concorrência do Internacional na contratação de Neves. Segundo o site especializado em transações, o Transfermarkt, Gabriel Neves vale 1,2 milhões de euros (cerca de oito milhões de reais aproximadamente).