Muricy explica os motivos de Rojas ter renovado com o São Paulo

Crédito: Rubens Chiri

O atacante Joao Rojas renovou o contrato com o São Paulo até o final do estadual, muito por conta de sua vontade e qualidade nos treinos. Esses são os motivos que Muricy Ramalho, coordenador técnico do Tricolor, usou para explicar a renovação.

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O equatoriano, que estava afastado há dois anos por lesões no joelho, voltou e fez boas atuações contra Inter de Limeira, quando fez um gol e deu uma assistência e diante do Santos, dando mais trabalho a defesa do rival.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Esse é um cara especial, vou contar os bastidores. Os tipos de treinamentos de hoje são de campo reduzido, muita pegada, intenso. Ele, nesse sentido, é um pouco prejudicado. É um cara de velocidade, nesse treinamento estava morto. Não é de toque, parar a bola. Fizeram treinamento no time da base. Começou a disparar para lá, para cá, velocidade, dribles, falei 'caramba, estamos procurando o cara, olha ele aqui, do nosso lado ainda' - disse Muricy em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.

Muricy disse que chamou Rojas para conversar sobre a renovação de contrato por conta desse treinamento, onde mostrou boa vontade e qualidade.

- Daí eu pensei, caramba, vamos dar oportunidade para ele. Estava para acabar o contrato, chamamos e perguntamos se aceitava de três meses, porque quero que mostre pro Crespo se é bom ou não, mas teve duas operações muito graves, não pode desistir do jogador. Ele ficou no São Paulo por causa desse treino - finalizou.