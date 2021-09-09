Muricy explica negociação frustrada do São Paulo com Benedetto: 'Queria R$ 18 milhões'

Crédito: Reprodução/ @PipaBenedetto

Antes de contratar Jonathan Calleri para uma nova opção do ataque, o São Paulo tentou a contratação do argentino Darío Benedetto, jogador que está no Elche-ESP, emprestado do Olympique de Marselha-FRA. Em entrevista ao 'Canal do Arnaldo e Tirone', o coordenador do São Paulo, Muricy Ramalho, explicou os motivos das conversas não darem certo. Segundo ele, Benedetto queria um valor que o Tricolor não tinha condições de pagar ao atleta.

- O Benedetto, que vinha por um ano, queria R$ 18 milhões. Por um ano só e ir embora. E a gente pressionado a trazer um 9. As pessoas diziam: vocês não contratam ninguém, estão fracassando. Fracassando? Olha o que o cara pede! Não é bem assim. Para arrumar dinheiro está muito complicado. Estamos trazendo gente para pagar ano que vem - disse Muricy.

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CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Vale lembrar que o São Paulo negociou com o jogador em julho. A negociação chegou bem perto de ser concretizada, mas não houve acordo entre o clube do Morumbi e o jogador.