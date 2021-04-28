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futebol

Muricy elogia meia Talles, revelado pelo São Paulo: 'Parece veterano'

Jogador de apenas 18 anos estreou como titular na vitória diante do Guarani, por 3 a 2, pelo Campeonato Paulista. Coordenador de futebol rasgou elogios para a joia do Tricolor...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 16:44
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo vem utilizando diversos garotos das categorias de base nesta temporada, especialmente pelo calendário apertado devido a pandemia de Covid-19. Um dos garotos que vem chamando atenção é o meia Talles Costa, de apenas 18 anos.
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Revelado em Cotia, ele estreou como titular na vitória diante do Guarani por 3 a 2 e ganhou elogios do coordenador de futebol, Muricy Ramalho. Segundo o dirigente, o garoto é diferenciado e parece um veterano pela calma e inteligência nas partidas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - O que mais me impressionou mesmo foi o Talles. Ele entrou no Morumbi outro dia e é brincadeira o que esse moleque faz. É um volante totalmente diferente de tudo que a gente viu, moderno, tem o drible. Volante que joga vertical, parece um veterano. Esse jogador impressionou a mim, ao Crespo e à comissão técnica. Agora temos que cuidar dele - disse Muricy, em entrevista ao canal de Jorge Nicola, no YouTube.
Muricy também fez questão de exaltar a personalidade do jogador, que que foi campeão da Copa do Mundo sub-17.
- Time grande, se não tiver personalidade, naquele túnel do Morumbi ele não vai até a metade. Ele vai chegar na metade e quer vir embora. E ainda não tem torcida. No dia que tiver torcida então... Ele não entra no estádio. Uma das coisas principais é ter personalidade - finalizou.

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