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Muricy é afastado temporariamente do São Paulo por crise de diverticulite

O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o quadro de saúde do ex-treinador...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 17:49
Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo
Neste sábado (27),o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, foi afastado temporariamente das atividades do clube, devido a uma crise de diverticulite, segundo informação do jornalista Flávio Prado. O treinador tem um histórico de enfrentar essa doença e, dessa vez, recebeu a recomendação de ficar em casa, em repouso.
O Tricolor Paulista ainda não se pronunciou oficialmente sobre a saúde do ex-treinador. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Em janeiro de 2015, quando ainda treinava o Tricolor, Muricy foi internado com a doença, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Na época, os sintomas eram fortes dores abdominais.
Na ocasião, o médico do clube, José Sanchez, afirmou que haveria um período de, ao menos, três dias de internação e, posteriormente, um período de repouso, sendo observados pelos profissionais.
Em 2016, após dirigir o Flamengo, Muricy anunciou sua aposentadoria devido aos problemas de saúde que enfrentava e as dificuldades impostas por estes em seu trabalho.
Após período como comentarista nos canais Globo, Muricy voltou para o São Paulo para assumir um cargo na administração do clube, como coordenador de futebol do Tricolor.O que é a diverticulite?
A diverticulite nada mais é que uma inflamação na parede interna do intestino. No intestino grosso, pode-se formar bolsas e quistos pequenos e salientes, chamados divertículos, que são responsáveis por causar a doença quando ficam inflamados.
A maioria dos casos é tratado com repouso e um dieta de poucas fibras, ou até mesmo uma dieta líquida, sempre com o uso de antibióticos.
Cirurgia e maiores cuidados médicos são recomendados apenas para os casos mais graves. Nestes, é possível que o médico indique uma dieta rica em fibras após o processo de recuperação, visando evitar futuros episódios.

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