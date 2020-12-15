Muricy defende diretoria até o fim do Brasileiro e permanência de Diniz

Crédito: Divulgação/São Paulo FC

JUlio Casares foi eleito presidente do São Paulo no último sábado e já acertou o retorno de Muricy Ramalho ao clube, para ser um coordenador de futebol. Em participação no programa 'Bem Amigos', do SporTV, onde era comentarista, o ex-técnico do Tricolor comentou os motivos que o levaram a aceitar o convite de Casares.

Confira a tabela do returno do Brasileirão- É o clube, e também junto a proposta que foi muito bem feita. Eu não vou chegar num lugar que vou tomar lugar de ninguém. É um posto que não tem. É difícil falar não. Acho que o clube precisa de alguém que tenha experiência, que é meu caso. O convite foi bem feito, vou ter autonomia. O mais importante que vou fazer lá é o meio-campo entre comissão técnica, jogadores e dirigentes -afirmou Muricy.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO ídolo do São Paulo também comentou sobre os planos para o futuro. Ele defendeu a manutenção da atual diretoria até o final da temporada e a permanência de Fernando Diniz para 2021.