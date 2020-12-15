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Muricy defende diretoria até o fim do Brasileiro e permanência de Diniz

Em participação no programa 'Bem Amigos', do SporTV, novo coordenador de futebol do São Paulo explica aceite do convite e planejamento para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 14:35

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:35

Crédito: Divulgação/São Paulo FC
JUlio Casares foi eleito presidente do São Paulo no último sábado e já acertou o retorno de Muricy Ramalho ao clube, para ser um coordenador de futebol. Em participação no programa 'Bem Amigos', do SporTV, onde era comentarista, o ex-técnico do Tricolor comentou os motivos que o levaram a aceitar o convite de Casares.
Confira a tabela do returno do Brasileirão- É o clube, e também junto a proposta que foi muito bem feita. Eu não vou chegar num lugar que vou tomar lugar de ninguém. É um posto que não tem. É difícil falar não. Acho que o clube precisa de alguém que tenha experiência, que é meu caso. O convite foi bem feito, vou ter autonomia. O mais importante que vou fazer lá é o meio-campo entre comissão técnica, jogadores e dirigentes -afirmou Muricy.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO ídolo do São Paulo também comentou sobre os planos para o futuro. Ele defendeu a manutenção da atual diretoria até o final da temporada e a permanência de Fernando Diniz para 2021.
- O São Paulo está em um grande momento. Depois de muitos anos o time tem uma ideia de jogo. O Diniz lançou jogadores, recuperou jogadores, fez ajustes. Não é o momento da troca, na minha opinião. O pessoal tem que ficar até o final da competição e depois o presidente vai fazer o que ele acha. O Casares é um cara sensato, tranquilo. Vai fazer essa transição bem tranquila, não vai afetar ninguém. O time vai continuar jogando tranquilamente, com o apoio da diretoria atual - finalizou.

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