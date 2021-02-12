Muricy analisa chegada de Crespo ao São Paulo: 'Time competitivo'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo anunciou o argentino Hernán Crespo como seu novo treinador para a próxima temporada. Ele foi o escolhido com base em um processo seletivo do Tricolor, que entrevistou dezenas de treinadores diferentes.

São Paulo anunciou Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do Tricolor

Em vídeo publicado nas reses sociais do clube, o coordenador Muricy Ramalho listou algumas características que fizeram com que Crespo fosse o escolhido pela cúpula são-paulina.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Time aguerrido, time de velocidade, time que pressiona o adversário. Tudo isso ele mostrou para a gente. Nós estamos felizes, o torcedor do São Paulo pensa assim sobre o futebol. Um time bastante competitivo, o São Paulo sempre foi competitivo, e isso procuramos com esse treinador – disse Muricy. Crespo deve desembarcar entre segunda e terça-feira em São Paulo para já começar o planejamento para a próxima temporada. Contra o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30, na Arena do Grêmio, Marcos Vizolli e a comissão técnica interina comandarão a equipe.