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Muricy analisa chegada de Crespo ao São Paulo: 'Time competitivo'

Em entrevista aos canais do Tricolor na Internet, coordenador explicou os motivos do São Paulo ter escolhido o argentino para ser treinador na equipe na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 20:30

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 20:30

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo anunciou o argentino Hernán Crespo como seu novo treinador para a próxima temporada. Ele foi o escolhido com base em um processo seletivo do Tricolor, que entrevistou dezenas de treinadores diferentes.
São Paulo anunciou Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do Tricolor
Em vídeo publicado nas reses sociais do clube, o coordenador Muricy Ramalho listou algumas características que fizeram com que Crespo fosse o escolhido pela cúpula são-paulina.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Time aguerrido, time de velocidade, time que pressiona o adversário. Tudo isso ele mostrou para a gente. Nós estamos felizes, o torcedor do São Paulo pensa assim sobre o futebol. Um time bastante competitivo, o São Paulo sempre foi competitivo, e isso procuramos com esse treinador – disse Muricy. Crespo deve desembarcar entre segunda e terça-feira em São Paulo para já começar o planejamento para a próxima temporada. Contra o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30, na Arena do Grêmio, Marcos Vizolli e a comissão técnica interina comandarão a equipe.
O São Paulo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, sete a menos que o líder Internacional. O time ainda não venceu este ano, com quatro derrotas e três empates.

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