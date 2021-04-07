Muralha marca golaço e garante vitória do Al Hazem no Árabe

Crédito: Divulgação / Al Hazem

Destaque e principal jogador do Al Hazem, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, foi destaque na vitória da sua equipe sobre o Al-Najoom na Liga da Arábia Saudita nesta tarde. Autor do gol do triunfo de 1 x 0, o jogador comemorou o resultado.

- Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória. Foi um resultado muito importante para todos e uma partida muito especial para mim. Espero continuar evoluindo - disse o jogador.O meio-campista falou, ainda, sobre a liderança da equipe na disputa.