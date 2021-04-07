Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Muralha marca golaço e garante vitória do Al Hazem no Árabe

Meio-campista brasileiro vive um grande momento em sua carreira
...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 15:45
Crédito: Divulgação / Al Hazem
Destaque e principal jogador do Al Hazem, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, foi destaque na vitória da sua equipe sobre o Al-Najoom na Liga da Arábia Saudita nesta tarde. Autor do gol do triunfo de 1 x 0, o jogador comemorou o resultado.
- Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória. Foi um resultado muito importante para todos e uma partida muito especial para mim. Espero continuar evoluindo - disse o jogador.O meio-campista falou, ainda, sobre a liderança da equipe na disputa.
- Estamos na liderança da competição e com méritos. Sem dúvida, estamos firmes nesta luta para colocar o Hazem novamente na elite do futebol árabe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados