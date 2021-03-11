Muralha foca em reta final de temporada na Arábia Saudita

Titular absoluto do Al Hazem, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, falou sobre a concentração do grupo na reta final da temporada. A equipe lidera a segunda divisão do Campeonato Saudita com nove pontos de vantagem para o vice-líder e está próximo do título.- Ainda teremos muitos jogos pela frente, mas a equipe sabe da responsabilidade que tem. É ter muita concentração e equilíbrio para atingirmos o principal objetivo, que é o título da competição - disse o jogador.