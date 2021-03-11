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futebol

Muralha foca em reta final de temporada na Arábia Saudita

Meia brasileiro vive um grande momento em sua carreira no Al Hazem
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Publicado em 11 de Março de 2021 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 12:24
Crédito: Divulgação / Al Hazem
Titular absoluto do Al Hazem, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, falou sobre a concentração do grupo na reta final da temporada. A equipe lidera a segunda divisão do Campeonato Saudita com nove pontos de vantagem para o vice-líder e está próximo do título.- Ainda teremos muitos jogos pela frente, mas a equipe sabe da responsabilidade que tem. É ter muita concentração e equilíbrio para atingirmos o principal objetivo, que é o título da competição - disse o jogador.
O jogador destacou ainda sobre o crescimento no futebol árabe.
- Assim como havia acontecido na Coreia do Sul, o futebol árabe me fez muito bem. Tenho trabalhado muito para continuar crescendo e fazendo uma história aqui.

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