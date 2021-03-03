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futebol

Muralha fecha o gol e evita que o Mirassol sofra virada do Novorizontino

A equipe da casa, comandada por Eduardo Baptista, saiu na frente do marcador, mas o Novorizontino cresceu no jogo, empatou e flertou com a virada, mas parou em Muralha...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 21:13

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 21:13
Na noite desta terça-feira, o Novorizontino foi até o estádio José Maria de Campos Maia enfrentar o Mirassol e o duelo que abriu a 2ª rodada do Campeonato Paulista terminou 1 a 1. Com o resultado, ambas equipes seguem sem perder na competição.
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O Tigre abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa, com o atacante Fabrício. Os visitantes buscaram o empate ainda no primeiro tempo. Após vacilo da defesa, Jenison igualou a partida. A equipe da casa teve um pênalti invalidado pelo VAR, e não sofreu a virada na segunda etapa pois Alex Muralha fez duas ótimas defesas. No minuto final, os comandados de Eduardo Baptista flertaram com a vitória com uma bola que ficou em cima da linha do goleiro Giovanni.
>> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃOCom o empate, o Mirassol lidera o Grupo D do Paulistão, com quatro pontos. O Novorizontino, por outro lado, soma seu segundo empate e está em 2º no Grupo C, atrás do Ituano.

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