Muralha fecha o gol e evita que o Mirassol sofra virada do Novorizontino

Na noite desta terça-feira, o Novorizontino foi até o estádio José Maria de Campos Maia enfrentar o Mirassol e o duelo que abriu a 2ª rodada do Campeonato Paulista terminou 1 a 1. Com o resultado, ambas equipes seguem sem perder na competição.

Conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do Carioca

O Tigre abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa, com o atacante Fabrício. Os visitantes buscaram o empate ainda no primeiro tempo. Após vacilo da defesa, Jenison igualou a partida. A equipe da casa teve um pênalti invalidado pelo VAR, e não sofreu a virada na segunda etapa pois Alex Muralha fez duas ótimas defesas. No minuto final, os comandados de Eduardo Baptista flertaram com a vitória com uma bola que ficou em cima da linha do goleiro Giovanni.