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futebol

Muralha faz grande jogo no Al-Qadisiya e ajuda equipe vencer mais uma na temporada

Meio-campista brasileiro vive um grande momento em sua carreira atuando pelo Al-Qadisiya, da Arábia Saudita
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LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 19:44

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:44

Principal nome do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, foi destaque no triunfo da equipe sobre o Jeddah, por 3 a 0, na segunda divisão árabe. Feliz com o resultado, o jogador, que deu uma assistência para um dos gols do grupo, falou sobre a grande partida.- Essa vitória foi muito importante para o grupo. Fico feliz por ter ajudado novamente. Esse é o ritmo que queremos colocar em todos os jogos até o fim da temporada. Estou muito feliz com o resultado e com a evolução da equipe - disse o jogador.
O jogador brasileiro também falou sobre seu momento no clube da Arábia Saudita.
- Estou feliz com meu momento no clube e ciente que tenho que crescer ainda mais para atingir todos os meus objetivos nesta temporada. Tem sido um ano muito bom para mim até aqui - concluiu.
Crédito: MuralhaédestaquenaArábiaSaudita(Divulgação/Al-Qadisiya

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