Muralha faz grande jogo no Al-Qadisiya e ajuda equipe vencer mais uma na temporada

Principal nome do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, foi destaque no triunfo da equipe sobre o Jeddah, por 3 a 0, na segunda divisão árabe. Feliz com o resultado, o jogador, que deu uma assistência para um dos gols do grupo, falou sobre a grande partida.- Essa vitória foi muito importante para o grupo. Fico feliz por ter ajudado novamente. Esse é o ritmo que queremos colocar em todos os jogos até o fim da temporada. Estou muito feliz com o resultado e com a evolução da equipe - disse o jogador.