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futebol

Muralha, ex-Flamengo, quer mais um grande ano na Arábia Saudita

Meia brasileiro vive um grande momento em sua carreira no Oriente Médio...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 13:14

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 13:14

Crédito: (Divulgação / Al Hazem
Titular do Al Hazem, da Arábia Saudita, nas duas últimas temporadas, o meio-campista Muralha revelou o desejo de fazer outra grande temporada com a camisa do clube nos próximos meses. Segundo o jogador, sua meta é voltar a fazer um bom número de jogos neste ano.
- Vou trabalhar para manter a intensidade e o bom desempenho que tive nas últimas temporadas aqui. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível neste ano. Vou me empenhar ao máximo no dia a dia para ajudar o Hazem a conquistar seus objetivos nesta temporada. Essa é a minha meta - disse.
Ainda de acordo com o jogador, revelado pelo Flamengo e que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, o clube quer fazer um ótimo ano.
- Temos um bom elenco e vamos lutar para que a equipe possa fazer um grande ano nos próximos meses. Todos vão se empenhar ao máximo para que isso seja possível.

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