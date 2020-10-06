Muralha, ex-Flamengo, quer mais um grande ano na Arábia Saudita

Crédito: (Divulgação / Al Hazem

Titular do Al Hazem, da Arábia Saudita, nas duas últimas temporadas, o meio-campista Muralha revelou o desejo de fazer outra grande temporada com a camisa do clube nos próximos meses. Segundo o jogador, sua meta é voltar a fazer um bom número de jogos neste ano.

- Vou trabalhar para manter a intensidade e o bom desempenho que tive nas últimas temporadas aqui. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível neste ano. Vou me empenhar ao máximo no dia a dia para ajudar o Hazem a conquistar seus objetivos nesta temporada. Essa é a minha meta - disse.

Ainda de acordo com o jogador, revelado pelo Flamengo e que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, o clube quer fazer um ótimo ano.