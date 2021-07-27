Muralha, ex-Flamengo, assina com o Al-Qadisiya e espera grande ano

Em alta no Mundo Árabe e vivendo um grande momento na carreira, o volante Muralha assinou com o Al-Qadisiya para as próximas temporadas. Segundo o jogador, a oportunidade de defender as cores do clube, um dos maiores da Arábia Saudita, será muito especial.- Estou muito feliz com esse acerto no Qadisiya e espero fazer uma história com todos no elenco. Vou trabalhar muito para que as coisas saiam como estou planejando para as próximas temporadas. Estou muito motivado para esse novo desafio em um grande clube do futebol árabe - disse o jogador.