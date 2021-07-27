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futebol

Muralha, ex-Flamengo, assina com o Al-Qadisiya e espera grande ano

Meia brasileiro irá atuar na Arábia Saudita
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Publicado em 27 de Julho de 2021 às 13:13

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 13:13
Crédito: Muralha assinou contrato com clube da Arábia Saudita (Divulgação / Al-Qadisiya
Em alta no Mundo Árabe e vivendo um grande momento na carreira, o volante Muralha assinou com o Al-Qadisiya para as próximas temporadas. Segundo o jogador, a oportunidade de defender as cores do clube, um dos maiores da Arábia Saudita, será muito especial.- Estou muito feliz com esse acerto no Qadisiya e espero fazer uma história com todos no elenco. Vou trabalhar muito para que as coisas saiam como estou planejando para as próximas temporadas. Estou muito motivado para esse novo desafio em um grande clube do futebol árabe - disse o jogador.
O jogador falou, ainda, sobre o desejo de todos em fazer uma temporada de alto nível.
- Vamos trabalhar para fazer uma temporada de alto nível e para ter intensidade e bons resultados em todas as competições que tivermos.

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