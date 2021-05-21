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futebol

Muralha comemora vitória do Al Hazem e título da Liga na Arábia Saudita

Meia brasileiro ex-Flamengo e Vasco da Gama vive um grande momento em sua carreira no clube do Al Hazem
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LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 17:35

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:35

Crédito: Divulgação / Al Hazem
Principal jogador do Al Hazem e destaque da equipe árabe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, comemorou a vitória do elenco sobre o Hajer nesta sexta-feira que deu o título da Liga para o clube. Segundo o jogador, essa conquista foi merecida pelo que o grupo fez durante o ano.
Veja a tabela do Espanhol- Estamos muito felizes por esse título que, sem dúvida, é uma marca importante na história do clube. O elenco fez uma competição praticamente perfeita e isso merece ser destacado. Todos estão de parabéns pela luta e entrega durante a temporada. Foi um título especial em minha carreira - disse o jogador.
O jogador falou, ainda, sobre o desejo de se manter no mercado árabe por muitos anos.
- Tenho passado por um momento muito especial em minha carreira. Trabalhei muito por isso ao longo da temporada. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - concluiu Muralha.

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