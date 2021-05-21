Muralha comemora vitória do Al Hazem e título da Liga na Arábia Saudita

Crédito: Divulgação / Al Hazem

Principal jogador do Al Hazem e destaque da equipe árabe, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, comemorou a vitória do elenco sobre o Hajer nesta sexta-feira que deu o título da Liga para o clube. Segundo o jogador, essa conquista foi merecida pelo que o grupo fez durante o ano.

Veja a tabela do Espanhol- Estamos muito felizes por esse título que, sem dúvida, é uma marca importante na história do clube. O elenco fez uma competição praticamente perfeita e isso merece ser destacado. Todos estão de parabéns pela luta e entrega durante a temporada. Foi um título especial em minha carreira - disse o jogador.

O jogador falou, ainda, sobre o desejo de se manter no mercado árabe por muitos anos.