Mura x Tottenham: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

O Tottenham viaja para encarar o Mura nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Conference League. O clube inglês tem a possibilidade de se classificar para o mata-mata do torneio caso vença e o Vitesse tropece diante do Rennes.FORÇA MÁXIMA- Todos os jogadores disponíveis irão viajar e devem estar prontos para enfrentar o Mura. Para nós, essa competição é importante. Nós queremos levar a sério esse compromisso. Queremos dar o próximo passo - garantiu Antonio Conte, técnico do Tottenham.
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MUDANÇA DE MENTALIDADESob comando de Nuno Espírito Santo, os Spurs não priorizaram a Conference League, o que resultou na soma de apenas quatro pontos em três jogos. Com Conte na beira do gramado, o Tottenham derrotou o Vitesse em Londres e busca a segunda vitória no torneio.
FICHA TÉCNICA:Mura x Tottenham
Data e horário: 25/11/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Recreation Park Fazanerija, em Murska Sobota (ESL)Onde assistir: ESPN 2 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MURA (Técnico: Ante Simundza)Obradovic; Kous, Karamarko, Marusko, Karnicnik e Sturm; Pucko, Lorbek, Horvat e Lotric; Marosa
Desfalques: Ziga Skoflek (machucado)
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Gollini; Tanganga, Sanchez e Rodon; Doherty, Skipp, Ndombélé e Sessegnon; Gil, Kane e Bergwijn
Desfalques: Cristian Romero (suspenso)