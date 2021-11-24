Mura x Tottenham: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

O Tottenham viaja para encarar o Mura nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Conference League. O clube inglês tem a possibilidade de se classificar para o mata-mata do torneio caso vença e o Vitesse tropece diante do Rennes.FORÇA MÁXIMA- Todos os jogadores disponíveis irão viajar e devem estar prontos para enfrentar o Mura. Para nós, essa competição é importante. Nós queremos levar a sério esse compromisso. Queremos dar o próximo passo - garantiu Antonio Conte, técnico do Tottenham.