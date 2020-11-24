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futebol

Munir faz no finalzinho e garante Sevilla nas oitavas de final

Placar foi aberto por Rakitic, logo aos quatro minutos e jogo foi muito equilibrado, com o Krasnodar conseguindo incomodar e até empatar a partida em certo momento...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 17:33
Crédito: Sevilla comemora a classificação antecipada na Liga dos Campeões 2020/21 (AFP
Krasnodar e Sevilla se enfrentaram pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, no Stadion FC Krasnodar e quem se saiu melhor foram os espanhóis, que precisavam vencer a partida para garantir a classificação antecipada, fizeram a lição de casa e conseguiram a vaga para às oitavas de final faltando dois jogos para o fim da primeira fase da Liga dos Campeões.
TABELA>Veja a classificação da Liga dos Campeões e simule os próximos jogos
O Sevilla começou o jogo pressionando e indo atrás do placar, conseguindo o gol após belo chute de Rakitic de fora da área, aproveitando a sobra de bola e colocando o Sevilla na frente do marcador. O restante do primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes chegando diversas vezes, entretanto sem oferecer perigo aos goleiros de ambas as equipes.
Na segunda etapa, o Krasnodar começou a gostar mais do jogo e aos 11 minutos da etapa final, empatou o jogo com o brasileiro Wanderson, que começou a partida no banco de reservas e entrou para dar esperança de somar algum ponto para os russos. O início do segundo tempo foi de superioridade dos mandantes, mas aos poucos o Sevilla foi assumindo o controle da partida novamente e colocou muita pressão na metade final da partida, não deixando o Krasnodar jogar e somando 18 finalizações somente na segunda etapa.
Aos 95 minutos, Munir colocou novamente o Sevilla na frente do jogo e concretizou a classificação às oitavas de final faltando dois minutos para o fim do jogo.
O Sevilla chegou aos 10 pontos e se isolou junto ao Chelsea na liderança do grupo, já garantindo a classificação pois os outros dois adversários tem apenas um ponto. O próximo jogo do Sevilla será contra o Chelsea, na quarta-feira (02) na Espanha. O Krasnodar recebe o Rennes no mesmo dia, somente para completar os dois jogos que restam da fase de grupos.

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