Munir faz no finalzinho e garante Sevilla nas oitavas de final

Crédito: Sevilla comemora a classificação antecipada na Liga dos Campeões 2020/21 (AFP

Krasnodar e Sevilla se enfrentaram pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, no Stadion FC Krasnodar e quem se saiu melhor foram os espanhóis, que precisavam vencer a partida para garantir a classificação antecipada, fizeram a lição de casa e conseguiram a vaga para às oitavas de final faltando dois jogos para o fim da primeira fase da Liga dos Campeões.

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O Sevilla começou o jogo pressionando e indo atrás do placar, conseguindo o gol após belo chute de Rakitic de fora da área, aproveitando a sobra de bola e colocando o Sevilla na frente do marcador. O restante do primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes chegando diversas vezes, entretanto sem oferecer perigo aos goleiros de ambas as equipes.

Na segunda etapa, o Krasnodar começou a gostar mais do jogo e aos 11 minutos da etapa final, empatou o jogo com o brasileiro Wanderson, que começou a partida no banco de reservas e entrou para dar esperança de somar algum ponto para os russos. O início do segundo tempo foi de superioridade dos mandantes, mas aos poucos o Sevilla foi assumindo o controle da partida novamente e colocou muita pressão na metade final da partida, não deixando o Krasnodar jogar e somando 18 finalizações somente na segunda etapa.

Aos 95 minutos, Munir colocou novamente o Sevilla na frente do jogo e concretizou a classificação às oitavas de final faltando dois minutos para o fim do jogo.