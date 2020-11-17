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Mundial de Clubes da Fifa tem início marcado para 1ºde fevereiro

Entidade máxima do futebol anunciou as novas datas nesta terça-feira e afirmou que o torneio no Qatar irá contar com todas as medidas de segurança necessárias...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 14:00

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 14:00

Crédito: Fabrice Coffrini / AFP
A Fifa anunciou que o Mundial de Clubes irá ter início no dia primeiro de fevereiro e a final será no dia 11 do mesmo mês. O torneio será realizado no Qatar, como inicialmente era previsto e a entidade máxima do futebol garantiu que medidas de segurança sanitária serão tomadas com o objetivo de proteger todos os envolvidos da Covid-19.
Por conta do atraso de diversas competições, muitos torneios continentais, como a Libertadores, por exemplo, irão terminar somente em janeiro. Dessa forma, o Mundial de Clubes, previamente marcado para dezembro, também teve que ser postergado.
Até o momento, o Bayern de Munique, campeão da última edição da Liga dos Campeões, está classificado para o torneio. Enquanto isso, na América do Sul, diversas equipes brasileiras sonham estar no Qatar em fevereiro e retomam os jogos pela oitavas de final da Libertadores a partir da próxima semana.

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