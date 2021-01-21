Multinacional estampará camisa do Ceará diante do Palmeiras

O confronto do próximo domingo (24) às 16h na Arena Castelão entre Ceará e Palmeiras terá um acordo de patrocínio pontual exibido na camisa do Vozão pela companhia de tintas e vernizes Sherwin-Williams.Os valores e outros termos mais detalhados da negociação entre a equipe da capital cearense e a empresa originária dos Estados Unidos não foram divulgados. A única informação revelada é de que a previsão inicial de exposição seja apenas para o compromisso da 32ª Rodada do Brasileirão.

O gerente comercial do clube de Porangabuçu, Ricardo Costa, reforçou a importância do acordo diante do crescimento que a exposição do Alvinegro ganhou nos últimos anos: - Mesmo em meio a um cenário mundial atípico, a marca do Ceará tem se consolidado ao longo dos anos. Essa parceria com a Sherwin-Williams é mais uma prova da boa gestão que é empregada no clube. Nos últimos meses, a marca Ceará tem virado notícia positiva constantemente e atingido uma audiência apaixonada por futebol e que consome os produtos de nossos parceiros.