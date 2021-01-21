Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Multinacional estampará camisa do Ceará diante do Palmeiras

Acordo entre o Vozão e empresa do ramo de tintas e vernizes tem previsão inicial de durar apenas no confronto do próximo domingo (24) na Arena Castelão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 14:50

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 14:50

Crédito: Patrocínio pontual da Sherwin-Willians na camisa do Ceará (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O confronto do próximo domingo (24) às 16h na Arena Castelão entre Ceará e Palmeiras terá um acordo de patrocínio pontual exibido na camisa do Vozão pela companhia de tintas e vernizes Sherwin-Williams.Os valores e outros termos mais detalhados da negociação entre a equipe da capital cearense e a empresa originária dos Estados Unidos não foram divulgados. A única informação revelada é de que a previsão inicial de exposição seja apenas para o compromisso da 32ª Rodada do Brasileirão.
O gerente comercial do clube de Porangabuçu, Ricardo Costa, reforçou a importância do acordo diante do crescimento que a exposição do Alvinegro ganhou nos últimos anos: - Mesmo em meio a um cenário mundial atípico, a marca do Ceará tem se consolidado ao longo dos anos. Essa parceria com a Sherwin-Williams é mais uma prova da boa gestão que é empregada no clube. Nos últimos meses, a marca Ceará tem virado notícia positiva constantemente e atingido uma audiência apaixonada por futebol e que consome os produtos de nossos parceiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados